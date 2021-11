Pożar w składziku ze sprzętem medycznym w lubelskim szpitalu MSWiA. "Ogniem zajęły się kartony"

czytaj dalej

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) nie zostały wdrożone we wszystkich firmach. Polski Fundusz Rozwoju od 18 listopada zacznie wysyłać wezwania do prawie 650 tysięcy podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umów o zarządzanie PPK, ale dotąd tego nie zrobiły.