Dwa szkielety żołnierzy na budowie apartamentowca. "Całkowicie się tego nie spodziewaliśmy"

Podczas budowy apartamentowca przy ul. Spokojnej 10 w Lublinie, na terenie dawnego zespołu szkół odzieżowo-włókienniczych, odkryto dwa ludzkie szkielety. Wszystko wskazuje na to, że należą do żołnierzy Wehrmachtu. Prawdopodobnie z lipca 1944 roku, kiedy do miasta wkraczały oddziały radzieckie.