"Wywabili ze szkoły 14-latka i żądali od niego pieniędzy". Odpowiedzą za próbę wymuszenia rozbójniczego

Jeśli matematyka, cyfry pokazują, że bezwzględny sposób na odsunięcie PiS-u od władzy to jest jedna lista, to jesteśmy absolutnie za jedną listą - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że wyniki sondażu obywatelskiego, który opisała "Gazeta Wyborcza", pokazują, że "jeżeli nie będzie jednej listy, to będzie łomot, to znaczy PiS wygra tak dużą przewagą, która tak naprawdę zbuduje się słabością tych, którzy nie byli w stanie przekroczyć różnic i nie zbudowali jednej listy".