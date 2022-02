Koziołki staną na lubelskich ulicach. Pierwszy jest Onufry, zajął miejsce na schodach ratusza

czytaj dalej

Rosja na granicy z Ukrainą zgromadziła 70 procent sił potrzebnych jej zdaniem do przeprowadzenia pełnoskalowej inwazji - pisze agencja Reutera, powołująca się na dwóch amerykańskich urzędników. Źródła agencji zaznaczają, że Moskwa wciąż wysyła oddziały na zachód. To już co najmniej 83 batalionowe grupy taktyczne.