Lublin. Manifestacja rolników z Agrounii w urzędzie wojewódzkim, kilku wyniosła policja. Zarzuty dla 33 osób

Przedstawiciele Agrounii weszli do urzędu wojewódzkiego w Lublinie i oświadczyli, że nie zamierzają go opuścić. Interweniowała policja. Kilka osób zostało wyniesionych za ręce i nogi przez funkcjonariuszy, większość wyszła sama. Jak informuje lubelska policja, 33 osoby usłyszały zarzuty.

Zanim to nastąpiło, około godziny 11 lider Agrounii Michał Kołodziejczak zorganizował przed urzędem konferencję prasową poświęconą cenom kukurydzy , pszenicy, rzepaku i sprowadzaniu do Polski zbóż z Ukrainy .

Apelowali o interwencję u premiera

Kilkudziesięciu protestujących zakleiło sobie usta taśmą, stało z flagami Agrounii i transparentami. Na czas konferencji na schodach urzędu uczestnicy postawili kilka worków z kukurydzą, które potem zabrali. Po konferencji weszli do urzędu, a Kołodziejczak udał się do gabinetu wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.

Policja: większość osób wyszła sama, kilka zostało wyniesionych

Zarzuty dla 33 osób

- Naruszenie miru domowego to przestępstwo zagrożone karą grzywny oraz karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast niewykonywanie poleceń policjantów to wykroczenie, za które grozi grzywna. Wszystkie osoby zostały zwolnione do domu. O ich losie zadecyduje sąd - podkreśla rzecznik lubelskiej policji.