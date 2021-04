Każdy może zdecydować, gdzie będą rosły nowe drzewa. Są jednak pewne warunki

W Lublinie, w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego, ma być posadzonych kilkaset drzew. Mieszkańcy sami mogą wskazywać lokalizacje. Najlepiej w formie zagajników. Władze miasta zaplanowały na ten cel ponad milion złotych. Na propozycje czekają do końca miesiąca.

- Pomysł na miejsca nowych zadrzewień może zgłosić każdy. Nie wymaga to specjalistycznej wiedzy, nie trzeba wskazywać konkretnych gatunków drzew. Sugerujemy jednak wybór drzew liściastych w formie skupisk, na przykład zagajników lub alei - mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni w Lublinie.

To właśnie w tym mieście realizowany jest projekt z budżetu obywatelskiego, który ma sprawić, że pojawi się tam w tym roku kilkaset nowych drzew.

Teren musi należeć do miasta

Na propozycje władze czekają do 30 kwietnia. Warunek jest taki, że teren który ma się zazielenić musi należeć do miasta. Propozycje można zgłaszać online, za pomocą specjalnej ankiety zmieszczonej na stronie urzędu miasta, a także telefonicznie i e-mailem. Można też wysłać je pocztą tradycyjną.

Na każdą z dzielnic przewidzianych jest po 25-40 sadzonek

Wskazane przez mieszkańców lokalizacje zostaną ocenione przez zespół ekspertów z dziedzin architektury krajobrazu, dendrologii i gospodarki przestrzennej, który zadecyduje czy dane miejsce nadaje się do nasadzeń. Chodzi o to, żeby drzewa nie zawadzały infrastrukturze podziemnej, a teren należał do miasta. Brane pod uwagę będą też zapisy w planach miejscowych, a także dobór gatunków drzew oraz ich kompozycja estetyczna. Na każdą z dzielnic przewidzianych jest po 25-40 sadzonek.