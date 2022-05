Pożar w bloku, trzyletni chłopiec w szpitalu. Straż pożarna: ogień pojawił się w zabawce

W jednym z bloków w Lublinie palił się zabudowany balkon. Jak wstępnie ustalili strażacy, ogień pojawił się w zabawce wyposażonej w akumulator, a potem przeniósł na inne rzeczy leżące na balkonie. Do szpitala trafił trzyletni chłopiec i 30-letni mężczyzna. Straty po pożarze oszacowano na 20 tysięcy złotych.

Straż pożarna: ogień pojawił się w zabawce z akumulatorem

- Nie wiemy, jaka to zabawka. Nie wiemy też, czy ogień pojawił się, gdy akumulator był akurat podłączony do prądu i zabawka się ładowała. Czy może zabawka była "w stanie spoczynku" - zaznacza strażak.

W wyniku pożaru spalił się balkon. Doszło też do okopcenia części mieszkania i klatki schodowej.

- Pożar został ugaszony jeszcze przed naszym przybyciem. My już tylko go dogasiliśmy i sprawdziliśmy, czy domownicy mogą bezpiecznie wrócić do mieszkania - informuje Szacoń.