Lublin. 28-latek oskarżony o usiłowanie zabójstwa 5-tygodniowego syna. Przed sądem staną też matka i babcia

28-letni Sasho M. został oskarżony przez prokuraturę o znęcanie się nad swoimi dziećmi i usiłowanie zabójstwa 5-tygodniowego syna. Akt oskarżenia trafił do sądu w Lublinie. Na ławie oskarżonych, oprócz mężczyzny, zasiądą również matka i babcia dzieci. Prokuratura ujawniła szczegóły dotychczasowych ustaleń. Według nich oskarżony "nie akceptował" syna, a babcia "mówiła, że jest brzydki, w złości brała go na ręce, potrząsała nim".

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Lublinie. 28-letni Sasho M. i 23-letnia Atanaska R. są oskarżeni o usiłowanie zabójstwa swojego 5-tygodniowego syna z zamiarem ewentualnym . - Sasho M. i Atanaska R. swoim zachowaniem w zamiarze ewentualnym wypełnili znamiona usiłowania zbrodni zabójstwa swojego 5-tygodniowego dziecka (…) oraz spowodowali ciężkie obrażenia ciała pokrzywdzonego - wskazał w akcie oskarżenia prokurator Paweł Banach.

Przed sądem staną też mama i babcia dzieci

Sasho M., Atanaska R. i Sevdzhan V. są obywatelami Bułgarii pochodzącymi z Warny. Atanaska R. i Sasho M. wzięli tradycyjny romski ślub i w 2019 roku przyjechali do Polski. Zamieszkali w Lublinie razem z matką mężczyzny, 42-letnią Sevdzhan V. Pierwszy syn Sasho M. i Atanaski R. urodził się w styczniu 2020 roku, a drugi w grudniu tego samego roku. Matka opiekowała się dziećmi w domu, korzystała z pomocy społecznej, w tym ze świadczenia 500 plus. Ojciec z babcią utrzymywali rodzinę z handlu odzieżą na targowiskach.

Policję powiadomili lekarze

W nocy 24 stycznia ub. r. Sasho M. podszedł do łóżeczka, w którym znajdował się młodszy syn. - Wziął dziecko na ręce i mocno potrząsnął (…). Uderzył go (syna - red.) pięścią w tył głowy i co najmniej dwukrotnie uderzył jego głową o znajdujące się w pobliżu twarde podłoże, w tym jeden raz o podłoże z długą krawędzią – wskazał prokurator.