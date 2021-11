Miała chronić przed bombami, odkopali ją przypadkiem

Robotnicy pracujący przy budowie Zintegrowanego Dworca Metropolitarnego w Lublinie odkryli wiosną szczelinę przeciwlotniczą. Teraz ma ona trafić do gminnej ewidencji zabytków. Według jednej z hipotez powstała podczas okupacji niemieckiej, według drugiej – pochodzi z czasów "zimnej wojny" i miała dać schronienie przed skutkami między innymi zrzucenia bomby atomowej. Jest pomysł, żeby wykorzystać ją jako atrakcję turystyczną.

- Trudno powiedzieć, ile osób mogłoby się w niej zmieścić. Myślę, że maksymalnie do 50. Betonowy korytarz ma około 100 centymetrów szerokości i 220 centymetrów wysokości. Kształtem przypomina wydłużony znak pioruna, na którego obu końcach znajdują się drzwi z grubej blachy – mówi Michał Trzewik z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Ochrona przed falą uderzeniową i promieniowaniem

Szczelna toaleta i czerpnia powietrza

Choć do schronu nikt jeszcze nie wszedł, bo wejścia są zasypane czy też zagruzowane, to wiadomo, że budowla zachowała się w dobrym stanie.

Schron wzbogaci "Paramilitarny Szlak Lubelskich Bunkrów"

Wojewódzkie służby konserwatorskie uzgodniły już wpisanie budowli do gminnej ewidencji zabytków. Dzięki temu właściciel terenu (czyli PKP S.A.) nie będzie mógł schronu na przykład rozebrać.

- Jako że jest to jedyny taki obiekt w Lublinie, myślę że będzie on mógł stanowić sporą atrakcję turystyczną. Tym bardziej, że zlokalizowany jest obok placu postojowego dla autobusów, które będą korzystać z Dworca Metropolitalnego. Schron można byłoby też zaadaptować na funkcję handlowo-usługową. Na razie ma być też włączony do - utworzonego niedawno - "Paramilitarnego Szlaku Lubelskich Bunkrów" – zaznacza nasz rozmówca.