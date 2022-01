Karetki w kolejce do szpitala, interwencja posła Piotra Borysa. "Pacjent czekał dziewięć godzin bez jedzenia i bez wody"

Poseł Piotr Borys: coś nie działa w systemie

- W tym czasie, gdyby doszło do jakiejś trudniejszej sytuacji kolizyjnej na drodze lub interwencji, to właściwie nie byłoby żadnej karetki, która mogłaby wyjechać do osoby po zawale czy wypadku drogowym. Coś nie działa w systemie. To jest zapowiedź tego, co nas może czekać przez najbliższe tygodnie i system musi być do tego przygotowany - stwierdził Piotr Borys.

SOR zapchany

- Wychodzi na to, że jak się dzisiaj ma covid, to się do szpitala trafi, a jak się nie jest zakażonym, to trzeba stać i czekać. Mamy społeczeństwo chore. Najgorsze jest to, że ludzie boją się jechać do szpitala. Kiedy nas wzywają, to już jest naprawdę sama końcówka. Nie mając covida, trafiają w bardzo ciężkich stanach. To jest problem w naszym kraju - przyznaje ratownik medyczny z Legnicy.