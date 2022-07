Chciał ukraść alkohol, został przyłapany. "Wyciągnął zza paska pistolet i zagroził jego użyciem"

Do koszyka zapakował alkohol i artykuły spożywcze, a następnie z towarem próbował uciec. 26-latka chciał zatrzymać ochroniarz. - Napastnik był jednak zdeterminowany do tego stopnia, że wyciągnął zza paska pistolet i zagroził jego użyciem - informuje policja z Lubina (woj. dolnośląskie). Mężczyzna został później zatrzymany. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Lubinie. To tam, w jednym z marketów, 26-latek wypełnił koszyk alkoholem i artykułami spożywczymi i próbował uciec. - Jego podejrzane zachowanie od razu rzuciło się w oczy pracownikowi ochrony, który wybiegł za mężczyzną i złapał go przy wyjściu. Napastnik był jednak zdeterminowany do tego stopnia, że wyciągnął zza paska pistolet i zagroził jego użyciem. Żądał, by ochrona ustąpiła - relacjonuje Krzysztof Pawlik z policji w Lubinie.