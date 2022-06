Zniszczono 120 uli, zginęło ponad milion pszczół

Policja szuka sprawców zniszczenia 120 uli w miejscowości Łubie w powiecie Tarnowskie Góry. - Ule stały w szczerym polu. Najbliższe zabudowania są daleko. Pola rzepaku ciągną się aż do powiatu gliwickiego. Sprawdzamy kamery monitoringu na drogach dojazdowych, które mogły zarejestrować przemieszczających się sprawców w czasookresie, podanym przez pokrzywdzonego, czyli od soboty wieczorem do niedzieli rano - mówi Kamil Kubica, rzecznik policji w Tarnowskich Górach. I dodaje: - Jeśli ktokolwiek mógłby coś wiedzieć o tym zdarzeniu, prosimy o kontakt. Będziemy wdzięczni za każdą informację, która przybliży nas do dotarcia do sprawców.

Zginęło po 10 tysięcy pszczół z każdej rodziny

Pasieka Arkadiusza Freusa nie stoi w otoczeniu kwiatów. Co roku wywozi ule "na pożytek". 2 maja przywiózł je do Łubia do znajomego rolnika na pole rzepakowe. - Pszczoły zbierają nektar z kwiatów. Żeby go zebrać, muszą mieć kwiaty w zasięgu lotu, a latają do dwóch kilometrów - wyjaśnia pszczelarz.