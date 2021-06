Zalane domy, drogi i auta. "Nic się nie zrobi, wody się nie zatrzyma przecież"

- Gdzieś się chmura oberwała i ta cała woda szła do nas. Tak z godzinę, półtorej woda non stop szła tak równo, a potem pomału opadała. Nic się nie zrobi. Pożar to się ugasi, ale wody się nie zatrzyma przecież - mówił jeden z mieszkańców Wierzchowisk.

Specyficzny teren

Zaznaczył również, że późnym popołudniem sytuacja w wymienionych miejscowościach była opanowana, jednak to, czy ten stan się utrzyma, zależy od pogody. - Jeśli nadal opady będą bardzo intensywne, może od nowa dojść do zalania niektórych miejscowości. Tutaj jest bardzo specyficzny teren - to początek roztocza, teren jest bardzo pagórkowaty i to właśnie powoduje, że z bardzo dużej zlewni woda spływa do niektórych miejscowości - wyjaśnił Pazdrak.