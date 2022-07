Szybowiec uderzył w drzewo podczas awaryjnego lądowania

czytaj dalej

W losowaniu Eurojackpot w piątek, 15 lipca po raz kolejny nie padła główna wygrana. Oznacza to, że kumulacja nadal rośnie i we wtorek, 19 lipca do wygrania będzie aż 550 milionów złotych. Najwyższa wygrana, jaka padła w piątek w Polsce, wyniosła ponad 4 miliony złotych.