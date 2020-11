Włamał się do miejskiej toalety, nagrała go kamera

Zabrał 200 złotych

Kamera umieszczona nad wejściem do wnętrza zarejestrowała, jak zaczyna dobierać się do metalowego pojemnika przy drzwiach. - Nie chodziło mu jednak o załatwienie potrzeby fizjologicznej, a o wyciągnięcie pieniędzy z urządzenia do przyjmowania opłat. Do pokonania zabezpieczeń użył własnych narzędzi - relacjonuje rzecznik lubelskiej policji Arkadiusz Arciszewski.