Kobiety oszukane "na policjanta". Jedna straciła 440 tysięcy złotych, druga 30 tysięcy

Mateusz M i Sebastian S., którzy postrzelili Zuzannę G., są poczytalni i mogą odpowiadać za swój czyn przed sądem - orzekli biegli w opinii, która wpłynęła we wtorek do prokuratury. Mężczyźni użyli gazu i strzelili do 23-latki, gdy wraz z rodzicami przyszła odebrać klucze od wynajmowanego im mieszkania. Kobieta została ciężko ranna. Usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi im nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.