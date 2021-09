Troje migrantów wyciągniętych z bagien przy granicy z Białorusią. Rozmowa z aktywistką Elżbietą Podleśną

Troje migrantów zostało uratowanych z bagna przy granicy z Białorusią - poinformowała we wtorkowy wieczór aktywistka i działaczka społeczna Elżbieta Podleśna. Pomocy udzieliła im straż pożarna. Do zdarzenia doszło niedaleko miejscowości Tarasiuki pod Włodawą w województwie lubelskim.

Jak przekazała we wtorek późnym wieczorem Elżbieta Podleśna, akcja ratunkowa trwała około trzech godzin i zakończyła się. - Trzy osoby zostały, z tego co mówią ratownicy, w ostatniej chwili wyciągnięte z bagien. Tam jest teren niebezpieczny - powiedziała w rozmowie z magazynem "Dzień po dniu" TVN24.

Zwróciła uwagę, że jedna z osób, którym udzielano pomocy, była przytomna. – Zapytana, czy chce azylu politycznego w Polsce, odpowiedziała, że tak. Policja to próbowała zagłuszyć. Mam duży szacunek dla straży pożarnej. Jej członkowie dołożyli ogromnych starań, żeby namierzyć te osoby, które już słabły. To są trzy osoby w wieku od 18 do 22 lat, dwie dziewczyny i chłopak – relacjonowała Podleśna.