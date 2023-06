Nie żyje mężczyzna przygnieciony w lesie przez traktor

czytaj dalej

We wtorkowym losowaniu Lotto Plus odnotowano główną wygraną. Jak podał Totalizator Sportowy, szczęśliwy zakład został zawarty metodą chybił trafił w punkcie Lotto w Nekli (województwo wielkopolskie). Liczby, które padły 13 czerwca 2023 roku w Lotto Plus, to: 2, 4, 7, 12, 35, 46.