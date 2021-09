Lubelscy, podkarpaccy i małopolscy radni rezygnują z "uchwał anty-LGBT". Jadwiga Emilewicz komentuje 

Jadwiga Emilewicz: uważam, że jesteśmy na wojnie kulturowej

We wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 była Jadwiga Emilewicz, bezpartyjna poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. - Nie lubię nazywania tych uchwał anty ideologia LGBT. To jest lekcja dla sejmików do wyciągnięcia. To, co jest istotą tej sprawy, to to, że sejmiki chcą promować po prostu rodzinę - stwierdziła. W jej ocenie, "gdyby takie sformułowania się znalazły, prawdopodobnie nikt nie musiałby się z nich wycofywać".