Czołowe zderzenie na drodze ekspresowej. Zmarł kierowca jadący pod prąd

Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie. W zeszłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odnotowała tu prawie trzy miliony nowych przypadków COVID-19. Stanowi to niemal połowę wszystkich nowych zakażeń na świecie. Liczba hospitalizacji w tym samym czasie wzrosła dwukrotnie - poinformował we wtorek dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge.