Jeden ukrył się w tapczanie, drugi na dachu stodoły

czytaj dalej

Zakończono kolejny etap prac na autostradzie A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Oddano do ruchu blisko 7-kilometrowy odcinek drugiej jezdni w kierunku Katowic, kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Dodała, że "z Trójmiasta do granicy z Czechami można przejechać już dwujezdniową drogą".