Krótka walka o transparent i interwencja prezydenta

Na spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Lubartowa pojawił się młody mężczyzna z transparentem "Chroń klimat, chroń ludzi". - A co z klimatem panie prezydencie? My też mamy głos - powiedział, przerywając przemówienie głowy państwa. Gdy jedna z osób zabrała mu transparent, prezydent zareagował.

W czasie, gdy młody mężczyzna mówił, jedna z osób stojących za nim próbowała wyrwać mu transparent. Prezydent zareagował. Podszedł do mężczyzny i zaprosił go bliżej sceny. Przez chwilę trzymał z nim transparent po czym zmienił temat wystąpienia, by odnieść się do kwestii walki o klimat.