Najpierw podciął gardło córce, potem sobie. Usłyszał zarzut

Andrzej Duda przekazał, że "najprawdopodobniej na Polskę spadła rakieta S-300". To rakieta produkcji rosyjskiej z lat 70. Nie mamy absolutnie żadnej wskazówki lub poszlaki, która by nam pozwalała twierdzić, że był to atak na Polskę - wyjaśnił prezydent. Tego typu systemy rakietowe wykorzystywane są przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy, a Rosjanie modyfikują je do bombardowania ukraińskich miast. Co to jest S-300?