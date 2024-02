Sprzeciwił się ministrze, został wezwany na dywanik. Łowczy Krajowy ma dwa dni na wyjaśnienia

Nowy Łowczy Krajowy Eugeniusz Grzeszczak, były senator PSL, który publicznie "wypowiedział posłuszeństwo" ministrze klimatu i środowiska Paulinie Hennig-Klosce, został wezwany do siedziby resortu, gdzie poproszono go o złożenie pisemnych wyjaśnień. Po tym czasie ma zapaść decyzja w jego sprawie.

O tym, że Eugeniusz Grzeszczak został wezwany do ministerstwa klimatu i środowiska informowała jako pierwsza reporterka TVN24 Agata Adamek. Do zapowiadanego spotkania doszło w poniedziałek. - Jak się dowiedziałam w ministerstwie, to było bardzo krótkie spotkanie. Jeszcze wczoraj wydawało się, że Łowczy straci swoje stanowisko po zaledwie dwóch tygodniach pełnienia funkcji. W ministerstwie jednak usłyszałam, że każdy ma przecież szansę się wytłumaczyć i taką szansę otrzymał też Eugeniusz Grzeszczak - przekazała zajmująca się sprawą nasza reporterka, Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

- Poczekajmy na wyjaśnienia pana łowczego. Za dwa dni, bo wtedy upłynie termin, będę mógł do państwa wrócić i opowiedzieć o dalszych decyzjach, które zostaną podjęte przez panią minister. (...) Priorytety ministerstwa się nie zmieniły. Społeczne oczekiwania zmian dotyczących generalnych zasad rządzących łowiectwem jest duże. Widzimy też potrzeby rozszerzenia katalogów gatunków, które są chronione. To są priorytety, które pozostają bez zmian dla ministerstwa - powiedział przed kamerą TVN24 Hubert Różyk, rzecznik ministerstwa klimatu i środowiska.

Głos sprzeciwu

- No i chyba dobrze się to dla pana łowczego nie skończy, bo według moich nieoficjalnych informacji na jutro na (godz. - red.) 11 jest wezwany do ministerstwa i wszystko wskazuje na to, że jego krótka, ale intensywna kariera łowczego polskiego chyba dobiegnie końca. Będzie zmiana na tej funkcji - mówiła w niedzielę dziennikarka.