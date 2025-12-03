Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kim są "łowcy pedofilów"? Ekspert o "dużym polu do nadużyć"

shutterstock_1085833421_1
Fatalna pomyłka łowców pedofilów. Komentarze ekspertów
Źródło: TVN24
Kim są "łowcy pedofilów"? Jak twierdzą, zajmują się tropieniem w sieci osób, które podejrzewają o możliwość popełnienia przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Jednak, jak wskazuje z rozmowie z TVN24 dr hab. Szymon Tarapata, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, "jeśli zwykli ludzie uzurpują sobie uprawnienia przyznane służbom do zatrzymywania kogoś, jest to sytuacja nieprawdopodobnie groźna".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Mężczyźni w czarnych strojach, z logo organizacji związanej z tzw. "łowcami pedofilów", podchodzą w pociągu do mężczyzny. Jest przerażony i zdezorientowany, słyszy jak przekazują policji, że dokonano zatrzymania obywatelskiego. On sam również wzywa służby, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Został publicznie oskarżony o pedofilię i wyprowadzony w kajdankach przez funkcjonariuszy. Wie, że jest obserwowany przez ludzi dookoła. Na komisariacie spędza kilka godzin, po czym wychodzi bez postawienia zarzutów - policja wyklucza związek mężczyzny ze sprawą. Później w rozmowie z mediami podkreśla, że nie ma pretensji do służb - jego obawy budzi za to działanie tzw. "łowców". To sytuacja sprzed kilku dni.

- Zatrzymanie domniemanego pedofila przez osoby, które określają się "łowcami" może być zachowaniem bezprawnym. Nie mają takich uprawnień do zatrzymywania, jakie mają służby i jeśli pozbawiają kogoś wolności, może to stanowić przestępstwo - wskazuje dr hab. Szymon Tarapata, karnista i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert zwraca też uwagę, że zachowania których "łowcy" się podejmują, są niejednoznaczne.

"Łowcy pedofilów". Jak działają w sieci?
"Łowcy pedofilów". Jak działają w sieci?
Źródło: Shutterstock
Kim są "łowcy pedofilów"

Pierwsi "łowcy pedofilów" pojawili się w Polsce po nowelizacji kodeksu karnego w 2010 roku i wprowadzeniu zapisu dotyczącego groomingu, czyli uwodzenia osoby małoletniej przez internet (artykuł 200a k.k). Obecnie w kraju działa kilka grup i osób określających się jako "łowcy pedofilów".

Czym się zajmują? Skupiają się na działaniach oddolnych - tropią w sieci osoby, które podejrzewają o popełnienie czynu pedofilskiego, często posługując się prowokacją - tzw. wabikiem. Polega to na tym, że osoba dorosła podaje się za dziecko do 15. roku życia i czeka na kontakt. "Łowcy" zbierają obciążające materiały i powiadamiają służby. Jednak działania takich grup czy osób budzą też kontrowersje. - Ich zachowania mogą wyczerpywać znamiona szeregu przestępstw, stosują bowiem pozaustawowe prowokacje - komentuje prof. Tarapata.

Policja odcina się od takiej działalności. Jak mówi komisarz Marcin Zagórski, Rzecznik Prasowy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, służby nie współpracują z "łowcami". - Reagujemy, gdy dostajemy informację o możliwości popełnienia przestępstwa i gdy taką otrzymamy, to terenowe jednostki muszą podjąć działania - komentował dla TVN24.

Inaczej jest w przypadku organizacji, które pomagają w wychwytywaniu treści pedofilskich w internecie albo pełnią rolę sygnalistów, bo taka działalność jest pożyteczna.

- Ocena prawna jest uzależniona od tego, co "łowcy" konkretnie zrobią. Ale nie są to służby, nie mają ustawowych kompetencji do ich wyręczania, nie mają też podstaw do powołania się w każdej sytuacji na prawo do zatrzymania obywatelskiego. Jeśli zwykli ludzie uzurpują sobie uprawnienia przyznane służbom, jest to sytuacja nieprawdopodobnie groźna, rodem z Dzikiego Zachodu i stanowi duże pole do nadużyć - komentuje prof. Tarapata.

Podszywanie się pod dzieci

Prawnik zauważa, że ocena prawna działań "łowców" jest trudna. Zwłaszcza w przypadku wabienia osoby podejrzanej o czyny pedofilskie. Jak to wygląda od strony prawnej? Usiłowanie groomingu nie nosi znamion przestępstwa. Grooming jest bowiem czynnością przygotowawczą do czynu obcowania płciowego z małoletnim z art. 200 k.k., a usiłowanie przygotowania w polskim prawie karnym nie jest karalne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy "łowca" rozmawia z osobą podejrzewaną o czyny pedofilskie, samemu podszywając się pod małoletniego. Jak tłumaczy ekspert, w takiej sytuacji mamy do czynienia z niekaralnym usiłowaniem nieudolnym do czynności przygotowawczej opisanej w art. 200a k.k. (grooming).

- Sama wymiana wiadomości nie jest karalna, bo domniemany pedofil nie składa propozycji dziecku, tylko dorosłemu i nie można go ująć na "gorącym uczynku" lub tuż po - precyzuje ekspert. - Znam orzeczenia sądu dotyczące domniemanych pedofilów, w których osoby podejrzewane sądziły, że pisały z małoletnim, natomiast osoba była "łowcą" i wówczas osoby podejrzewane były uniewinniane. Twierdzono, że nie doszło do korespondencji z małoletnim - komentuje karnista.

Co wówczas z samym "łowcą"? - Gdyby przyjąć stanowisko, że nie ma tu usiłowania groomingu ze strony domniemanego pedofila, to i sama prowokacja "łowcy" nie wypełnia znamion żadnego z czynów zabronionych - dodaje prawnik.

Inaczej sprawa wygląda jeśli "łowcy" uda się nakłonić osobę przez niego podejrzewaną do spotkania w konkretnym miejscu publicznym (np. na dworcu). Jak zauważa karnista, o ile nie ma wówczas ciągle podstaw do zatrzymania i postawienia zarzutów zwabionej osobie, to "jeśli w takiej sytuacji dojdzie do pozbawienia wolności przez tzw. łowców, to takie zachowania mogą już stanowić przestępstwo".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pisał z 12-latką, nakłaniał do spotkania. 62-latek z zarzutami

Pisał z 12-latką, nakłaniał do spotkania. 62-latek z zarzutami

Kraków
Myślał, że pisze z 12-latką, wysyłał pornografię. Zarzuty i areszt dla 28-latka

Myślał, że pisze z 12-latką, wysyłał pornografię. Zarzuty i areszt dla 28-latka

Łódź

Natomiast sytuacja się komplikuje, jeśli tzw. łowca prowokuje, nakłania do złożenia propozycji spotkania. - Jeśli za sprawą namawiania domniemany pedofil pojawi się w konkretnym miejscu, sprzyjającym popełnieniu czynu pedofilskiego (np. pokoju hotelowym), by spotkać z małoletnim, to można już mówić o usiłowaniu nieudolnym popełnienia przestępstwa z art. 200 k.k. - precyzuje Tarapata. - Nieudolnym, bo tego dziecka tam fizycznie nie będzie.

Wówczas zarzuty może usłyszeć i "łowca" za dopuszczenie się karalnej prowokacji, podszywania, jak i domniemany pedofil za nieudolne usiłowanie popełnienia czynu zabronionego. W tej konfiguracji obydwie te osoby popełniają przestępstwo.

Ekspert: od działań są odpowiednie służby

Istotne jest, że "łowcy" nie mają umiejętności śledczych, nie są stosownie wyszkoleni. - Od podejmowania działań względem osób podejrzewanych o czyny pedofilskie są odpowiednie organy posiadające właściwe kompetencje. Można je informować, raportować, sygnalizować, ale ostateczna ocena tego, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego czy zachodzi jego podejrzenie powinna należeć do profesjonalnych organów i to one powinny podjąć odpowiednie czynności - podsumowuje karnista.

Na podszywanie się i prowokacje ustawa wyraźnie zezwala tylko służbom - np. policji czy CBA. W innym wypadku osoby, które stosują podszywanie się pod kogoś innego, mogą odpowiadać za to karnie. - Nie ma takiej ustawy, która by zezwalała na to "łowcom pedofilów" - komentuje karnista. I zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt. - Jeśli się przebierają, zatrzymują ludzi, może to wyglądać jak organizacja paramilitarna, a mnie taka działalność przeraża.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Ewa Żebrowska//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolskaPolicjaprawo
Czytaj także:
imageTitle
Zjechał na nartach z 8800 metrów. "To było tak przerażające"
EUROSPORT
Federica Mogherini
Zarzuty dla byłej szefowej unijnej dyplomacji. Reuters ujawnia pismo. "Szokujące"
Świat
Chińskie manewry wokół Tajwanu 1 kwietnia 2025 (chiński lotniskowiec Shandong)
Szef BBN Tajwanu: Chiny symulują ataki na zagraniczne okręty
Świat
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
BIZNES
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Planowe zabiegi wstrzymane do końca roku. Wojewoda żąda wyjaśnień
Kielce
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Tam na Antarktydzie prawie nie ma lodu. I to dobra wiadomość
METEO
pies lancuch shutterstock_2614470645
Prezydent wetuje ustawę łańcuchową, proponuje swoją. Czym się różnią?
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
System sterowania ruchem ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
WARSZAWA
Sąd Najwyższy Warszawa
Wyroki Sądu Najwyższego niebyłe? Jest kolejna uchwała
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
BIZNES
Tragiczny wypadek na budowie, zginął 17-latek (lipiec 2023)
Na budowie zginął 17-latek. Brygadzista i szef firmy skazani
Lublin
kobieta sweter dlonie shutterstock_1599987619
Wiedzą, jak skusić "smacznym i pachnącym". Strategia, która napędza gigantyczne zyski
Zdrowie
Nietrzeźwa 35-latka z dzieckiem w aucie uciekała przed policją
Nagle zawróciła i zaczęła uciekać. Była pijana, wiozła dziecko
Katowice
imageTitle
UEFA wybrała. To oni zorganizują mistrzostwa Europy kobiet
EUROSPORT
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
BIZNES
Skutki powodzi na Sri Lance (Listopad 2025)
Nie żyją tysiące osób. To może być nowa norma
METEO
brzuch bol choroba zespol jelita nadwrazliwego shutterstock_2376746595
Choroby zapalne jelit dotykają młodych ludzi. Szkodzą te składniki
Zdrowie
"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie ważna zmiana, PIP straszy pozwami, wytycznych nie ma
"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie zmiana, PIP straszy, wytycznych nie ma
Renata Gluza, Zuzanna Karczewska
Kobieta w Teheranie
ONZ apeluje w sprawie egzekucji 25-latki
Świat
imageTitle
Kuriozalne sceny w Pucharze Polski. Ratowali się taśmą
EUROSPORT
Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni
Z Woli na Dworzec Zachodni. Wybrano projektanta nowej trasy tramwajowej
WARSZAWA
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Obserwował ją wcześniej. Zaatakował, gdy weszła do mieszkania
Katowice
shutterstock_2291880633_1
Cichy wróg układu oddechowego. Tym osobom szkodzi najbardziej
Zdrowie
10-miesięczne dziecko trafiło do szpitala
Ich dwumiesięczna córeczka nie żyje. Rodzice skazani na więzienie
Białystok
W piątek rozpoczną się obchody 50-lecia Dworca Centralnego
Dworzec Centralny świętuje 50. urodziny. Obchody już w piątek
WARSZAWA
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Od dwóch tygodni walczą ze skażeniem wody. Urzędnicy zawiadomili policję
Trójmiasto
Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
BIZNES
imageTitle
Puchar Świata w Wiśle w Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Były kierownik po 15 latach procesów skazany za korupcję
Kraków
Ślady pozostawiane przez statki na oceanach i morzach
Chmury są coraz jaśniejsze. To zły znak
Krzysztof Posytek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica