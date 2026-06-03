Prawie dwa miliony w trzy miesiące. Tyle kosztują nas loty posłów

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W Sejmie zaszły zmiany, jeżeli chodzi o rozliczanie kilometrówek, czyli zwrot kosztów wykorzystania przez parlamentarzystów prywatnego auta. Stało się to po reportażach "Czarno na białym" z cyklu "Drogie posłanki, drodzy posłowie".

Tymczasem przyjrzeliśmy się, jak posłowie korzystają z przywileju lotów po kraju.

Jak wynika z zapisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści mają "prawo, na terenie kraju, do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym, a także do bezpłatnych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej".

Loty posłów od pierwszego posiedzenia Sejmu 13 listopada 2023 roku do 30 listopada 2025 roku kosztowały blisko 16 milionów złotych. Jak wyglądają te liczby w pierwszym kwartale 2026 roku?

1 892 001,24 zł - tyle kosztowały loty posłów od 1 stycznia do 31 marca 2026 roku;

1923 - tyle lotów wykonano;

191 - tylu posłów skorzystało z krajowych lotów na koszt Sejmu.

- wynika z dokumentów przekazanych TVN24+ przez Kancelarię Sejmu.

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