Kuchciński latał za pieniądze obywateli do domu, ale zarzuty dostał sygnalista. Co robi prokuratura?

Dwa lata temu ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński wykorzystywał rządowe samoloty do prywatnych celów. Stracił wtedy stanowisko drugiej osoby w państwie. Do dziś prokuratura w tej sprawie śledztwa nie wszczęła - nie informuje nawet, na jakim jest ono etapie. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Ta sprawa nomen omen lotem błyskawicy obiegła kraj dwa lata temu. Ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński, według ujawnionych przez media dokumentów, miał do celów prywatnych wykorzystywać rządowe samoloty. - Latał nim co tydzień do domu, rodzina jego latała, nawet koszule tym wożono – mówi Sławomir Nitras. Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że wszystko to finansowane było z publicznych pieniędzy.