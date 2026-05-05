Polska Zginął pilot. "Łączymy się w żałobie z rodziną. Blue skies"

Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej: z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według informacji TVN24, samolot gaśniczy Dromader wystartował z Warszawy po godzinie 19, a o godzinie 20.41 zniknął z radarów. Informację o rozbiciu samolotu potwierdził rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera uczestniczącego w akcji gaśniczej niedaleko Biłgoraja. Łączymy się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami pilota. Blue skies" - napisano na profilu Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej lotniska Warszawa-Babice.

Pożar lasu i katastrofa samolotu w powiecie biłgorajskim

We wtorek po godzinie 15 strażacy otrzymali zgłoszenie o rozległym pożarze lasu w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podczas briefingu mówił, że pożar gasiło około 70 zastępów straży pożarnej, ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Maszyna spadła wieczorem w rejonie akcji gaśniczej, w pobliżu miejscowości Osuchy. W wypadku zginął pilot. Bubicz podał, że na miejsce upadku maszyny i pożaru lasu udał się wojewoda. Wiceszef MSWiA, były komendant główny PSP Wiesław Leśniakiewicz poinformował w TVN24, że na miejsce katastrofy uda się również szef resortu Marcin Kierwiński.

Samoloty gaśnicze, biorące udział w akcji w powiecie biłgorajskim, podlegają pod Lasy Państwowe. Ten, który się rozbił, miał rejestrację SP-ZUT - to jednoosobowy PZL M18 Dromader, samolot jednosilnikowy produkowany w Polsce, który może zabrać 2,5 tony wody lub środka gaśniczego.

Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy, tłumaczył na antenie TVN24, dlaczego pilotowanie Dromadera w czasie akcji gaśniczej jest bardzo trudne.

- Środek ciężkości tego samolotu jest mniej więcej na czole kabiny. Po zrzucie wody (...) przy prędkości 120-140 kilometrów na godzinę następuje nagle zwolnienie około 2000 kilogramów i on ma wtedy tendencję do zadzierania w górę, więc pilot musi być przygotowany na tak zwaną kontrę na drążku sterowym, żeby nie dopuścić do podniesienia maski zbyt gwałtownie - wyjaśniał ekspert.

Ponadto, jak mówił Brychczyński, pilot musi mentalnie się przygotować, żeby natychmiast po zrzucie wody nie tylko opanować drążek, ale i skręcić w lewo lub w prawo, bo za nim może być kolejny samolot gaszący. - Technika pilotażu musi być perfekcyjna - ocenił.

OGLĄDAJ: Pożar i katastrofa. Za chwilę konferencja MSWiA