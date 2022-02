Silny wiatr, problemy z lądowaniami na Okęciu. Pilot Dominik Punda o swoim lądowaniu w Warszawie i trudnych warunkach

Pilot: wiatr tworzy wielkie wiry, które mogą wybić z toru lotu

Wyjaśniał, że "przy ziemi wiatr odbity od budynków, drzew, wiruje, tworzy tak zwane rotory - wielkie wiry, które mogą nas wybić z toru lotu". - To jest najbardziej nieoczekiwane i trudne do dania dobrej kontry sterami - mówił Punda.

Rzecznik lotniska Chopina i PPL: to najgorszy dla załóg wiatr, dlatego niektóre samoloty muszą podchodzić do lądowania nawet trzy razy

Rzecznik lotniska Chopina i PPL: to najgorszy dla załóg wiatr, dlatego niektóre samoloty muszą podchodzić do lądowania nawet trzy razy

Pilot o lądowaniu przy silnym wietrze: nie jest to komfortowe, ale z pewnością bezpieczne

Dodatkowo, jak mówił, pojawia się "zjawisko wind shear". - Jest spowodowane tym, że wiatr na bardzo małej przestrzeni zmienia się w radykalny sposób. Może doprowadzić do utraty energii samolotu albo do zbyt dużej energii samolotu. Obydwa te zjawiska są problematyczne przy lądowaniu, kiedy my musimy tę energię utrzymywać na poziomie troszkę wyższym od minimalnego, by przyziemić tam, gdzie chcemy - podkreślał pilot.

Przekazał też, że piloci co roku zdają egzaminy na symulatorach, podczas których lądują w bardzo trudnych warunkach. - Na wąskich, śliskich pasach z maksymalnym bocznym wiatrem. To po to, by wyćwiczyć automatyzmy. W pewnych sytuacjach nie ma czasu na myślenie, po prostu robi się coś, co zostało wyuczone - powiedział gość TVN24.