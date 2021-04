Ponad 100 ewakuowanych pasażerów. Pirotechnicy sprawdzają samolot na lotnisku Chopina

Piotr Rudzki, rzecznik Lotniska Chopina, w rozmowie z Kontaktem 24 doprecyzował, że samolot leciał ze Stambułu do Warszawy, a informacja o ładunku wybuchowym mogącym znajdować się na jego pokładzie dotarła do służb lotniskowych tuż przed lądowaniem. - Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, w asyście służb lotniskowych. Informacja wpłynęła do nas około godziny 18 - przekazał.