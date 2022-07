Dowódcy na Lotnisku Chopina nie mieli ukończonego kursu pożarniczego. Urząd zareagował po pięciu miesiącach

Dowódcy jednostek odpowiadających za ochronę przeciwpożarową na lotnisku Chopina nie mieli wymaganych przepisami kwalifikacji - wynika z dokumentu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do którego dotarł tvn24.pl. ULC, jak ustaliliśmy, o sprawie wiedział od września 2021 roku i uznał to za naruszenie procedur pierwszego stopnia, co oznacza zagrożenie bezpieczeństwa. Kontrolę w tej sprawie rozpoczął jednak dopiero po pięciu miesiącach.