Jak zamykano niebo dla rosyjskiego lotnictwa

O szczegółach - bezprecedensowego - zamykania polskiego i europejskiego nieba dla rosyjskiego lotnictwa rozmawiali we wtorek posłowie z podkomisji do spraw transportu lotniczego. Na ich pytania odpowiadali przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, szefowie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

- To jest operacja, która nigdy wcześniej w historii lotnictwa nie miała miejsca - komentuje w rozmowie z reporterem tvn24.pl poseł PiS Jerzy Polaczek.

Pierwsi Brytyjczycy

Zamykanie nieba dla Rosjan rozpoczęło się już kilka godzin po zaatakowaniu przez nich Ukrainy, czyli 24 lutego. Taką decyzję swojego rządu pierwsi ogłosili Brytyjczycy. Dzień później dołączyła do nich Polska, gdy opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów o podjęciu podobnej decyzji. Trzy dni później - 28 lutego - był już gotowy i obowiązujący państwa Unii Europejskiej dokument Komisji Europejskiej.

- W następnych dniach dołączały kolejne państwa wyłączając dla Rosjan przestrzeń, którą kontrolują. Kluczowa była m.in. Portugalia, która kontroluje ogromny obszar Atlantyku, a także Kanada i Islandia. Mniej więcej po tygodniu okazało się, że rosyjska flota nie jest w stanie polecieć już na Zachód. Unikalne w dziejach lotnictwa, ale adekwatne do zbrodniczego ataku na Ukrainę - mówi poseł Polaczek.

Dla Rosjan w Europie pozostała jeszcze dostępna przestrzeń lotnicza kontrolowana przez Turcję oraz Serbię, choć politycy Unii Europejskiej, do której aspiruje Serbia, naciskają władze w Belgradzie, by zamknęły całkowicie swoją przestrzeń dla rosyjskich maszyn.

Cztery loty nad Polską

- Ewidentnie rejsy wykonano, by zabrać z tych stolic Rosjan, którzy byli tam turystycznie oraz na zakupach - uważa Szczerba.

10 odrzuconych wniosków

Jak wyjaśniali urzędnicy, system kontroli lotów składa się z dwóch poziomów. Pierwszy to decyzja władz lotniczych kraju do którego odbywa się lot. Następnie decyzję weryfikuje jeszcze "Eurocontrol", czyli Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. W tym przypadku rządy Bułgarii oraz Węgier uznały loty za "humanitarne", a europejski organ decyzji nie podważył.

Loty do elektrowni atomowych

Kolejne cztery loty, które wywołały poruszenie opinii publicznej, co można było obserwować w mediach społecznościowych - odbyły się na trasie Moskwa-Bratysława-Moskwa oraz Moskwa-Brno-Moskwa. Według wyjaśnień PAŻP i ULC były one związane z przewozami paliwa do tamtejszych elektrowni atomowych. Już wydano także zgody na kolejne tego typu frachty lotnicze.