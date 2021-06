"Najbardziej odporne" dostaną milion złotych. Konkursy dla gmin powiązane ze szczepieniami

- Wojewodowie wydali polecenia wszystkim samorządom. W ramach tych poleceń wszystkie gminy powinny podjąć działania dotyczące promocji szczepień u osób powyżej 60. roku życia, W zależności od wielkości gminy otrzymają środki na ten cel - od 10 do 40 tysięcy złotych - przekazał. Dodał, że sposób promocji będzie zależał od poszczególnych gmin.

Konkursy dla gmin

- Pierwszy konkurs to "Gmina na medal – szczepimy się" - powiedział. Tłumaczył, że przeznaczonych zostanie po 100 tysięcy złotych dla pierwszych 500 gmin w Polsce, w których poziom zaszczepienia mieszkańców przekroczy 67 procent. Wielkość i położenie gmin nie mają tu znaczenia. Czas na zdobycie nagrody to do 31 grudnia. - Chyba że wcześniej te 500 pierwszych gmin uzyska taki poziom wyszczepienia - tłumaczył.