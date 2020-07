LOT zgłosił incydent ze startem samolotu z prezydentem dopiero po tygodniu. "Przekroczono wszystkie terminy"

Incydent lotniczy, do którego doszło 2 lipca, polegający na starcie samolotu z prezydentem Andrzejem Dudą z niekontrolowanego lotniska, zamiast niezwłocznie, jak tego wymaga prawo lotnicze, został zgłoszony przez PLL LOT dopiero 9 lipca - ustalił tvn24.pl. Stało się to w dniu, w którym wysłaliśmy do rzecznika LOT-u pytania o tę sprawę. "Termin zgłoszenia zdarzenia niezgodny z obowiązującymi przepisami" - odnotowała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.