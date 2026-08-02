Polska "Decyzją pilota samolot zawrócił". Tuż po starcie z Krakowa Oprac. Aleksandra Sapeta |

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: LapaiIrKrapai / Shutterstock

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Pasażerowie porannego rejsu polskich linii lotniczych LOT z Krakowa do tureckiego miasta Stambuł po około 20 minutach od wylotu usłyszeli komunikat o konieczności zapięcia pasów, ponieważ z powodu usterki samolot zawraca - przekazała internautka w rozmowie z redakcją Kontaktu24.

Po wylądowaniu pasażerowie mieli pozostać na pokładzie i poinformowano ich, że maszyna będzie tankowana.

Lotnisko Balice Źródło zdjęcia: LapaiIrKrapai / Shutterstock

Rzeczniczka lotniska potwierdza zdarzenie

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Moniką Chylaszek, rzecznik prasową lotniska Kraków-Balice, która potwierdziła zdarzenie. - Mogę potwierdzić jedynie, że decyzją pilota samolot zawrócił i bez przeszkód wylądował na płycie lotniska - poinformowała.

Skontaktowaliśmy się również z Krzysztofem Moczulskim, rzecznikiem prasowym Polskich Linii Lotniczych LOT. Potwierdził, że doszło do usterki. - Samolot został naprawiony i jest już w drodze do Stambułu - powiedział.

Z trasy samolotu udostępnionej w serwisie Flightaradar24 wynika, że maszyna ponownie wystartowała z lotniska w Krakowie przed godziną 9 i powinna wylądować w Stambule o 11:51 czasu polskiego. Planowo podróżujący mieli być na miejscu o godzinie 10:30.