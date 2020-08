Jeśli doszło do złamania regulaminów, to osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister w rządzie Zjednoczonej Prawicy Marcin Ociepa w związku ze sprawą lotu prezydenta Andrzeja Dudy z lotniska niedaleko Zielonej Góry.

Wiceminister Marcin Ociepa w "Faktach po Faktach" w TVN24 stwierdził, że "jeśli doszło do złamania regulaminów, to osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje". – Nie powinno być żadnej tolerancji dla naruszania procedur bezpieczeństwa, dlatego że one mogą się kończyć bardzo tragicznie – podkreślił polityk Porozumienia.

Samolot z prezydentem Andrzejem Dudą wystartował z lotniska po zakończonej służbie kontrolera ruchu lotniczego Mateusz Włodarczyk / Forum

Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej zwróciła uwagę, że "mamy za sobą bardzo dramatyczne doświadczenia i to się powtarza". – Sytuacja jest o tyle oczywista, że loty VIP-ów zwykle są obsadzane przez najbardziej doświadczoną kadrę i to się dzieje nie dlatego, że życie VIP-a jest ważniejsze niż życie innych ludzi, tylko że to jest postrzegane w świecie lotniczym jako podróże osób podwyższonego ryzyka, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że te osoby będą chciały na kapitana i załogę wywierać jakąś presję – powiedziała.

- Jest wiele możliwości, na jakim etapie ewentualnie mogło dojść do zaniedbań i kto miał o nich wiedzę w momencie lotu, bo chyba nawet pani poseł nie sugeruje, że to jest wina pana prezydenta czy jego najbliższych współpracowników – zwrócił się do polityk Platformy Obywatelskiej Marcin Ociepa.

– Te loty mają faktycznie podwyższony status ryzyka ze względu na różnego rodzaju zagrożenia, także ze względu na konieczność elastycznego reagowania, zmiany trasy lotu, ze względów bezpieczeństwa, ze względu na interes państwa, a nie ze względu, że ktoś wywiera presję – dodał wiceminister w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

"Jest wiele możliwości, na jakim etapie mogło dojść do zaniedbań" TVN24

W związku ze sprawą dwoje pilotów zostało zawieszonych, a incydent wyjaśniał PLL LOT pod nadzorem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 31 lipca Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przejęła od przewoźnika wyjaśnianie sprawy, powołując w tym celu specjalny zespół, i uznała zdarzenie za poważny incydent.

Autor:asty\mtom

Źródło: TVN24