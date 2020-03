LOT i Wizz Air zawieszają rejsy do Włoch

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały w niedzielę o zawieszeniu do 12 marca wszystkich rejsów do Włoch. Również tego dnia kolejny przewoźnik - Wizz Air - ogłosił, że do 3 kwietnia zawiesza loty do północnej części Włoch. W tym kraju tylko w niedzielę odnotowano 133 zgony i blisko 1500 nowych zakażeń koronawirusem.

- W związku z wprowadzonymi restrykcjami ograniczenia przemieszczania się na terenie północnych Włoch oraz zmniejszonym zainteresowaniem podróżami do Wenecji i Mediolanu, LOT tymczasowo zawiesza do 12 marca bieżącego roku włącznie wszystkie rejsy do tego kraju. Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane - poinformował p.o. rzecznika prasowego LOT Michał Czernicki.

Przekazał też, że polski przewodnik rozumie, iż bieżące wiadomości dotyczące światowej sytuacji epidemiologicznej mogą rodzić niepewność wśród pasażerów linii lotniczych, "dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, LOT wprowadził politykę elastycznej zmiany terminu podróży".

Opustoszałe lotnisko Fiumicino w Rzymie PAP/EPA/TELENEWS

- Wszystkie osoby, które do tej pory zakupiły lub zakupią do 31 marca br. bilety polskiego przewoźnika na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 roku mają teraz możliwość dokonania bezpłatnej zmiany daty podróży na loty do 31 grudnia 2020 roku z zachowaniem klasy rezerwacyjnej. Zapewniamy, iż stale monitorujemy sytuację i na bieżąco dostosowujemy do niej naszą ofertę. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby nasi pasażerowie mieli dostęp do bezpiecznych i jak najbardziej dogodnych rozwiązań. Zmiany rezerwacji można dokonać poprzez LOT Contact Center, a także za pośrednictwem wiadomości na Facebook-u (Messenger) - przekazał Czernicki.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wizz Air nie poleci do północnych Włoch

W niedzielę również kolejny przewoźnik lotniczy, Wizz Air, zawiesił połączenia lotnicze Loty z Warszawy, Gdańska i Katowic do Bergamo w północnych Włoszech. Zawieszenie to ma obowiązywać do 3 kwietnia. Powodem decyzji jest ograniczenie rozprzestrzenienia się koronawirusa - poinformowały linie lotnicze.

Przewoźnik ogłosił natychmiastowe zawieszenie wszystkich połączeń do Mediolanu, Treviso oraz Bergamo ze względu na zamknięcie regionu północnych Włoch w celu opanowania epidemii koronawirusa.

Wizz Air wyjaśnił w komunikacie, że rezerwacje na tych kierunkach, zostaną automatycznie zmienione na połączenie na innej trasie w możliwie najbliższym terminie, o czym pasażerowie będą automatycznie informowani.

Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji mają otrzymać powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji.

Linia może informować tylko tych pasażerów, którzy dokonali rezerwacji przez stronę internetową linii lub aplikację mobilną. Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem agencji lub biura podróży - włącznie z internetowymi biurami podróży - powinni skontaktować się z firmą, w której wykupili bilety.

Epidemia koronawirusa we Włoszech

Z 233 do 366 wzrosła w ciągu doby liczba osób, które zmarły we Włoszech z powodu koronawirusa - poinformowano w niedzielę na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. W całym kraju jest obecnie ponad 6300 zarażonych.

Dotychczas wyleczono 622 osoby. Od soboty liczba zarażonych wzrosła o blisko 1500.

Największe linie

Z najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że największym przewoźnikiem w Polsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019 roku irlandzki przewoźnik obsłużył na polskich lotniskach blisko 9 milionów pasażerów.

Tuż za plecami Ryanaira znalazły się PLL LOT - prawie 8,8 miliona pasażerów. Na trzecim miejscu jest Wizz Air. Węgierski przewoźnik obsłużył w polskich portach lotniczych 7,1 miliona pasażerów.

pp//now

Źródło: PAP