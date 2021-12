Kopnął własnego psa, bo ten go ugryzł. Mężczyzna stanie przed sądem

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 51-letniemu mieszkańcu Łomży (Podlaskie), który we wrześniu skatował swojego psa rasy Shih Tzu. Zwierzę miało między innymi naderwane prawe ucho i wybite zęby. Mężczyzna był pijany. Przyznał się do winy. Policjantom powiedział, że kopnął psa, bo ten go ugryzł, gdy otwierał lodówkę.