Utrudnienia na autostradzie A1 i A2. Drogowcy będą remontować wiadukty i wymieniać nawierzchnię

We wtorek na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Brzeziny ruszyły prace gwarancyjne dwóch wiaduktów, oddalonych od siebie o około półtora kilometra. Kierowcy jadący w kierunku Katowic, jak i Łodzi do wieczora muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. Prace związane z remontem nawierzchni rozpoczynają się też na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Skierniewice i Łowicz.

Pierwszy etap prac na autostradzie A1 w kierunku Katowic rozpoczął się po godzinie 9 i potrwa do 14 - przekazał rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. - Drugi etap będzie realizowany na jezdni wschodniej w stronę Gdańska w godzinach od około 17.00 do 20.00. W obu przypadkach z ruchu zostanie wyłączony prawy pas, a w miejscu robót będzie obowiązywało ograniczenie do 80 kilometrów na godzinę - przekazał Zalewski.