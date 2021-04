"Nie spodziewałam się czegoś takiego ze strony mojej szkoły". Uczniowie karani za znak błyskawicy

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 34 w Łodzi wprowadził w szkole nowy regulamin zakazujący umieszczania znaków graficznych, które można zidentyfikować, a nawiązujących między innymi do partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji, odwołujących się do działań politycznych czy o wydźwięku wulgarnym. Mec. Marek Paplaczyk podkreśla, że "każdy ma prawo, również uczeń, do swobodnego wyrażania swoich poglądów".