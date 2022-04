Były poseł Ruchu Palikota skazany na więzienie. Miał przywłaszczyć 1,7 miliona złotych i posiadać pornografię dziecięcą

Roman K. już stawał przed sądem

Prokuratura Krajowa przypomniała, że w akcie oskarżenia pojawiły się również zarzuty dotyczące posiadania pornografii z udziałem małoletnich. "Sąd Okręgowy w Łodzi podzielił stanowisko prokuratora w zakresie powyższych zarzutów i skazał Romana K. na karę łączną w wymiarze czterech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności" - zaznaczyła prokuratura. Ponadto prokuratorzy wskazali, że Roman K. już wcześniej został skazany na karę ośmiu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności między innymi za podżeganie do zabójstwa byłej żony. Tamten wyrok jest już prawomocny. "Prokurator oskarżył Romana K. o wielokrotne nakłanianie Bartłomieja K. do zabójstwa swojej byłej żony Ewy K. oraz sugerowanie mu sposobu dokonania tego zabójstwa. Za dokonanie przestępstwa Roman K. zaoferował Bartłomiejowi K. wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych. Do nakłaniania tego doszło w okresie od 1 czerwca 2010 roku do lata 2012 roku na terenie Szwecji i w Łodzi" - podkreśliła Prokuratura Krajowa.