Najstarsza łódzka piekarnia znika z mapy miasta. "Za tą inflacją przestaliśmy już nadążać"

Wiedzieliśmy, że trzeba podnosić ceny, ale za tą inflacją przestaliśmy już nadążać - mówią właściciele zamkniętej z powodu kryzysu rodzinnej piekarni "Wroński". To najstarsza piekarnia w Łodzi, istniejąca nieprzerwanie od 1978 roku. Produkcja stanęła tam z końcem sierpnia, teraz lokal jest sprzątany. Właściciele ze łzami w oczach opowiadają o drożejącej mące i wysokich cenach energii.

Właściciele najstarszej łódzkiej piekarni "Wroński" z powodu drożyzny muszą zakończyć działalność. Państwo Wrońscy podkreślają, że to efekt między innymi drożejącej mąki i rosnących cen energii .

Lokal przy ulicy Barbary 10 jest teraz sprzątany, choć jeszcze w sierpniu właściciele sprzedawali świeże pieczywo w sklepach firmowych. Wypieki były też dostarczane do innych sklepów, knajp, hoteli, szkół czy przedszkoli.

"Zwyżka cen jest piramidalna"

- My w tej chwili bazowaliśmy na niezbyt drogiej energii, dlatego, że mieliśmy umowy długoterminowe, które były przestrzegane, nie było ich zmian. Drżałem, że jeżeli w związku z połączeniem się Orlenu z PGNiG jesienią te umowy zostaną zmienione i przejdziemy na normalne ceny energii, nie będziemy w stanie spłacić cen prądu czy gazu - przyznał Wroński.

"Nie możemy ryzykować życiem pracowników"

- Czasy są nieprzewidywalne. Mając zatrudnioną załogę, która pracuje od wielu lat, nie możemy ryzykować ani naszymi stratami, ani życiem tych pracowników - powiedziała naszemu reporterowi Barbara Wrońska, współwłaścicielka piekarni. - W tej chwili na pewno w dłuższym czasie, ale spłacimy wszystkie zobowiązania wobec pracowników i instytucji. Natomiast nie wiemy, co by było za kilka lat, czy byśmy byli w stanie to spłacić - dodała.