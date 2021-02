"Nie dam sobie kneblować ust nikczemnymi groźbami". Mówiła o aborcji, pożegnała się z PiS

29 października 2020 roku, kilka dni po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji, Grzeszczyk w opublikowanym oświadczeniu podkreśliła, że "prawo nie może zmuszać żadnej Kobiety do heroizmu". "Tymczasem, orzeczenie TK naraża na niepokój, strach, cierpienie psychiczne i fizyczne setki Kobiet w Polsce" - napisała działaczka PiS.

"Tchórzliwe ultimatum"

"Przez 11 lat mojej politycznej aktywności nikt nigdy nie zagroził mi utratą pracy ze względu na moją aktywność lub moje poglądy, aż do ostatniego piątku - 12.02.2021 r. Stłoczeni w małym, dusznym pokoiku, między innymi, członkowie Zarządu łódzkiego PiS postawili mi tchórzliwe ultimatum" - napisała.

"Trzymając w dłoniach moje oświadczenie w sprawie wyroku TK opublikowanego w czasie Strajku Kobiet i odwołując się do mojego ostatniego wywiadu w Polskim Radiu Łódź, w którym potrzymałam swoje stanowisko, że 'prawo nie może zmuszać kobiet do heroizmu', przekazano mi, że 'jeden telefon dzieli mnie od zwolnienia', więc mam się dobrze zastanowić, co będę dalej publicznie mówić" - podkreśliła Grzeszczyk.