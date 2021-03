Egzaminy przełożone, bo młodzi medycy mają pomagać przy pandemii. Lekarze: resort osiągnie odwrotny skutek

Jak nie teraz, to jesienią

"Czy pan minister myśli, że wrócimy teraz do pracy?"

Na spotkaniu w okręgowej izbie lekarskiej obecni byli także młodzi lekarze, którzy na przygotowanie do PES poświęcili ostatnie tygodnie, a nawet miesiące. Większość z nich zakończyła szkolenie specjalizacyjne. To często osoby, które nie mają etatu rezydenckiego i – jak same to określają – żyją w zawieszeniu. - Od lutego jestem na urlopie wypoczynkowym, który wzięłam tylko po to, by się uczyć do egzaminu. Czy pan minister myśli, że wrócimy teraz do pracy? Nie, będziemy nadal na urlopach, ucząc się do kolejnego wymyślonego terminu – mówiła Dorota Dziubała specjalizująca się w medycynie rodzinnej.