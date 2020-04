Połamane ręce, szczęki. Bitwa kiboli w Łodzi

Do bójki doszło w środę po godzinie 13 w parku obok Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Według informacji tvn24.pl kibole Łódzkiego Klubu Sportowego napadli na pseudokibiców Widzewa. Kilku zaatakowanych trafiło do szpitala. Policja zatrzymała siedmiu kiboli, którzy mogli uczestniczyć w bójce.

Na filmiku, który trafił do redakcji Kontakt24, widać, a przede wszystkim słychać, jak w parku wśród drzew przy ul. Konstytucyjnej w Łodzi walczą ze sobą młodzi mężczyźni. Przez trzy minuty trwania nagrania (prezentujemy skróconą wersję filmu - red.) dobiegają okrzyki, zagrzewających się do walki kiboli.

W pewnym momencie zza drzew wyłania się grupa mężczyzn, część z nich ma na głowach kominiarki w barwach ŁKS-u oraz zaprzyjaźnionego z tym klubem Lecha Poznań. Niektórzy mają na dłoniach rękawice do walk MMA. Wszyscy są wyraźnie pobudzeni, część wznosi ręce do góry w geście triumfu. Po chwili około trzydziestu kiboli pakuje się do białego samochodu dostawczego, który odjeżdża w kierunku ulicy Pomorskiej.