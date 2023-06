PiS chce wynająć halę na konwencję, dochód pójdzie na in vitro. "Kaczyński wyda sensownie pieniądze"

PiS zamierza zorganizować pod koniec czerwca konwencję w łódzkiej Atlas Arenie. Prezydent miasta Hanna Zdanowska przekazała, że "nie zabroni" partii zrobienia tam konwencji, ale dochód z wynajmu zostanie przekazany na miejski program in vitro. "Cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro" - napisała w mediach społecznościowych. Do sprawy odniósł się także przewodniczący PO Donald Tusk, który stwierdził, że to "pierwszy raz od niepamiętnych czasów, kiedy Jarosław Kaczyński wyda sensownie swoje pieniądze".

"W Łodzi jest miejsce dla każdego. Nie zabronię PiSowi zrobienia konwencji w Atlas Arenie. Dochód z wynajmu zostanie przekazany na miejski program in vitro. Żadne pieniądze nie naprawią tego, co obecny rząd wyrządza kobietom od lat. Ale cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro" - napisała na Twitterze.

Zdanowska: stanęłam przed dylematem

- Żadne pieniądze nie zrekompensują tego, co PiS robi wobec kobiet. Obecny rząd każdego dnia sprowadza rolę kobiety do takiej, którą mi osobiście trudno zaakceptować. W związku z tym zdecydowałam, że takim projektem, który przede wszystkim łączy, który daje radość i kobietom, i całym rodzinom, (...), jest projekt in vitro. Chciałam, żeby to zło, które w jakiś sposób niszczy kobiety i cały czas urąga im godności, zastąpić dobrem. Takim dobrem jest maleństwo, które pojawia się w rodzinie - mówiła dalej.