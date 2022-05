Ośrodek Karta wydał niedawno dwa tomy zatytułowane "Lobbyści – zachodni rzecznicy polskiej niepodległości". Lektura tej książki zachwiała moją pewność siebie. "Lobbyści" to dwa tomy dokumentów opowiadających o tym, jak w rezultacie I wojny światowej i następnie konferencji pokojowej w Wersalu wracała na mapę Europy niepodległa Polska. Podkreślam, to nie jest pisany ex post wywód historyka, to zbiór dokumentów źródłowych: raportów dyplomatycznych, pisanych z dnia na dzień dzienników, specjalistycznych ekspertyz ekonomicznych, etnograficznych i demograficznych, których autorami są ludzie uczestniczący w podejmowaniu decyzji, wręcz zasiadający przy stole w Wersalu. Decydującą rolę w tym ogromnym politycznym przedsięwzięciu odgrywały Stany Zjednoczone. To, co do dziś nazywamy ładem wersalskim, było realizacją myśli politycznej, a może raczej marzeń politycznych o świecie bez wojen, prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona i jego współpracowników. Jeśli idzie o sprawy polskie, ogromną rolę odegrał i wpłynął na decyzje konferencji wersalskiej Ignacy Paderewski.