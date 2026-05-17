Polska Znaleźli szczątki wojskowego drona. Władze: najprawdopodobniej ukraiński Adrian Szczepański

Ukraińskie drony nad Rosją. Uderzenia w regionie moskiewskim

Bezzałogowiec spadł na pole we wsi Samane w rejonie uciańskim. Na miejscu pracowały służby, a w związku z incydentem wprowadzono procedurę "Skydas", stosowaną zwykle w przypadku zagrożenia wybuchem.

- Na podstawie wstępnych informacji i tego, co widzimy we wraku, (...) można przypuszczać, że jest to ukraiński dron - powiedział Vitkauskas dziennikarzom.

Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaznaczył jednak, że nic nie wskazuje na to, by dron eksplodował. Jak dodał, na obecnym etapie nie można jeszcze ustalić, kiedy dokładnie maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną ani kiedy rozbiła się w rejonie uciańskim.

Służby zostały poinformowane o zdarzeniu przez mieszkańców w niedzielę krótko po godz. 19 (18 czasu polskiego).

Kolejny podobny incydent

Litewskie media przypomniały, że do podobnego incydentu doszło w marcu, gdy w rejonie orańskim, niedaleko granicy z Białorusią, spadł ukraiński dron wojskowy. Według władz litewskich maszyna miała być użyta do ataku na Rosję, lecz wskutek działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej zboczyła z kursu i wleciała na terytorium Litwy.

W niedzielę rano również armia Łotwy informowała, że dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, a następnie ją opuścił. Podobne incydenty są w ostatnich miesiącach coraz częściej odnotowywane w regionie Morza Bałtyckiego.