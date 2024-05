Litwini poszli do urn. Najwyższa frekwencja od blisko trzech dekad

W niedzielę na Litwie odbyły się wybory prezydenckie. Zagłosowało w nich 59,3 procent osób uprawnionych. To najwyższa frekwencja od 1997 roku.

Znana jest jednak frekwencja - ta wyniosła 59,3 procent. - To najwyższy wynik od czasu wyborów prezydenckich w 1997 roku, gdy frekwencja wyniosła 71,4 procent - poinformowała przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej Lina Petroniene na konferencji prasowej po zamknięciu lokali.

O urząd prezydenta ubiega się ośmioro kandydatów, w tym urzędujący szef państwa Gitanas Nauseda i premier Ingrida Szimonyte. Zgodnie z przepisami jeśli żaden kandydat nie uzyska ponad 50 proc. głosów przy ponad 50-procentowej frekwencji, dwa tygodnie później - w tym roku będzie to 26 maja - zorganizowana zostanie druga tura głosowania.

Wybory razem z referendum

Ustanowienie podwójnego obywatelstwa, poddane pod głosowanie w niedzielnym referendum, wymaga zmiany artykułu 12 litewskiej konstytucji, a to z kolei - zgody ponad połowy obywateli uprawnionych do głosowania. Referendum w tej sprawie zostało zorganizowane już w 2019 roku, ale frekwencja była wówczas zbyt niska, by wynik był wiążący. Obecnie podwójne obywatelstwo na Litwie mogą mieć tylko te osoby, które opuściły kraj przed odzyskaniem przez niego niepodległości w 1990 roku oraz ich potomkowie. Takie prawo nie przysługuje osobom, które wyjechały z Litwy po 11 marca 1990 roku. Litwa jest jednym z pięciu państw Unii Europejskiej, które nie pozwalają swoim obywatelom na posiadanie paszportu innego kraju.