Motocyklista po kolizji uderzył w stragany. Dwie osoby są ranne

Wartość importu z Rosji do Polski wzrosła od stycznia do marca o prawie 5 miliardów złotych. Polska kupiła od Rosji towary za ponad 12 miliardów złotych - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego o których napisała ekonomistka Alicja Defratyka. - To jest informacja tak uderzająca - skomentował przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk.